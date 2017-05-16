真有鬼？川普被爆上周會面 趁機洩密給俄外長

美國總統川普(中)和俄羅斯外交部長拉夫羅夫(左)、以及俄駐美大使基斯利亞克在白宮會面。(美聯社)

美國總統川普驚爆私下在白宮洩漏機密給俄國，他上周三和俄國外交部長、俄國駐美大使進行會面，當時還不讓美國媒體拍照神秘感十足，爆料指原來他當時擅自將有關恐怖組織伊斯蘭國（IS）高度機密情報透露給俄國，而這份資料因為過於敏感，甚至連和美國長期的盟國都不知情，此舉也讓危及了在伊斯蘭國的情報來源。而白宮則是在今天出面否認這則爆料。

據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，白宮現任其前任資深官員指出，川普上周三和俄國外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)、俄國駐美大使基斯利亞克(Sergei Kislyak)在橢圓辦公室進行會面時，川普擅自分享一份和恐怖組織伊斯蘭國有關的威脅，這個威脅情報和在飛機上使用筆記型電腦有關，而且訊息之敏感，就連美國長期的盟國、政府內部大部分的官員都沒有獲得消息，而這份情報是由美國共享情報的夥伴所提供，而消息來源並沒有授權給川普，讓他洩漏給俄國。

川普與兩位俄國外交國這場在10日的會面，當時也引起了關注，因為儘管這是場早就公開的官方會面，但白宮卻將美國媒體拒之於門外，不讓媒體拍照，不過就在隔天俄國官媒TASS卻公布了三人寒暄的照片，讓白宮氣得跳腳，表示俄方並沒有經過白宮的同意，就擅自公開這些照片，有刻意誤導美國民眾的嫌疑。據了解，這些照片是由當時在場的俄國攝影師會拍下，俄方暗示這些照片會成為歷史紀錄、不會公開。

而面對這則爆料，川普的國安副顧問鮑威爾(Dina Powell)今日出面澄清，稱「這故事是假的」，鮑威爾表示川普與俄國外長的這場會面，自己也在場，美俄討論的議題都是圍繞著兩國所面臨的威脅。

(中時電子報)