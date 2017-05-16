美核航母雷根號 駛離橫須賀基地

據日本《讀賣新聞》即時新聞報導指出，美國核動力航母「雷根」號16日駛離日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地。由於北韓的重複發射彈道飛彈，「雷根」號有朝日本海警戒活動的可能性。

據日本官員指出，「雷根」號也可能是離開後，與美國另一艘核動力航母「卡爾·文森」號換防，這是過去美國航母一慣的安排，但也有可能是兩艘航母一起執行任務。

本來雷根號安排在15日啟程，但因某些問題而延遲了一天。

(旺報)