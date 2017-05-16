興大研究有成 發現3種新品種盲蛛

圖為新發現的背斑偽盾刺盲蛛。(翻攝照片)

又見台灣新品種！國立中興大學生命科學系教授施習德與博士生陳思利，3年來陸續在台中大雪山及桃園拉拉山發現3種特殊的盲蛛，經研究其形態及分子序列的比對，確認是新種，此成果已於紐西蘭國際期刊「動物分類學」中發表。

這3種新品種盲蛛分別是背斑偽盾刺盲蛛、黑背偽盾刺盲蛛及紹氏偽盾刺盲蛛。陳思利表示，這次新發現的紹氏和黑背偽盾刺盲蛛屬於小區域分布的物種，分別分布於大雪山和拉拉山，背斑偽盾刺盲蛛則是分佈於中部2千公尺以上山區。

研究人員指出，以往盲蛛新種的辨別常會利用形態比對來進行，但有些形態差異甚小，容易讓人誤以為是形態的變異，此次則輔以DNA序列的比對，確認背斑、紹氏和黑偽盾刺盲蛛的形態特徵具有種間的差異，因此發表為新的物種，且均為台灣特有種。

其實，台灣產盲蛛累計共有32種，從1911年首次有台灣盲蛛新種發表已來，迄今有關台灣的盲蛛分類全由德國、日本學者所主導，但至今也已停頓25年，此篇論文則是首次由台灣學者所獨立發表的盲蛛新種。

(中時)