107歲人瑞圓棒球夢 明星公益棒球賽門票開賣

藝人澎恰恰推著107歲阿嬤圓夢。(許素惠攝)

雲林縣副縣長丁彥哲(左)頒給人瑞阿嬤象徵性畢業證書。(許素惠攝)

明星公益棒球賽6/17舉行，門票已開賣。(許素惠攝)

華山基金會上午為107歲人瑞阿煩嬤慶生，閃亮之星球隊創辦人兼總領隊澎恰恰、翁家銘及李明洋等藝人也特地南下獻上祝賀，雲林縣副縣長丁彥哲表示，阿嬤雖已高齡107歲，但在華山基金會及各界照顧下非常仍健康有活力，6/17斗六棒球場舉辦明星公益棒球賽，希望各界踴躍購票，募集更多服務經費。

主要冠名贊助的IWS艾維士租車蕭翰傑特助表示，該公司非常重視弱勢長輩的議題，去年的球賽看到站長們的用心，今年更決定以冠名支持，一起為長輩努力。

澎恰恰帶著阿嬤走過特別搭建的「時光隧道」，丁彥哲為阿嬤戴上象徵棒球大學的學士帽並頒發本壘板畢業證書，蕭翰傑送上棒球造型蛋糕為阿嬤慶生，現場來賓共同為大家唱出生日快樂歌，阿嬤也感動地流下眼淚，感謝大家為了自己特地舉辦那麼大的盛會。

澎恰恰表示，今年是第三年來到雲林斗六棒球場開打，這次聚集了40位藝人朋友，還特邀王彩樺做開場表演，並有符瓊音、UNDER LOVER、蔡小虎等藝人串場精彩演出，希望今年能突破萬人進場觀戰。

(中時)