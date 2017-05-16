107歲人瑞圓棒球夢 明星公益棒球賽門票開賣
華山基金會上午為107歲人瑞阿煩嬤慶生，閃亮之星球隊創辦人兼總領隊澎恰恰、翁家銘及李明洋等藝人也特地南下獻上祝賀，雲林縣副縣長丁彥哲表示，阿嬤雖已高齡107歲，但在華山基金會及各界照顧下非常仍健康有活力，6/17斗六棒球場舉辦明星公益棒球賽，希望各界踴躍購票，募集更多服務經費。
主要冠名贊助的IWS艾維士租車蕭翰傑特助表示，該公司非常重視弱勢長輩的議題，去年的球賽看到站長們的用心，今年更決定以冠名支持，一起為長輩努力。
澎恰恰帶著阿嬤走過特別搭建的「時光隧道」，丁彥哲為阿嬤戴上象徵棒球大學的學士帽並頒發本壘板畢業證書，蕭翰傑送上棒球造型蛋糕為阿嬤慶生，現場來賓共同為大家唱出生日快樂歌，阿嬤也感動地流下眼淚，感謝大家為了自己特地舉辦那麼大的盛會。
澎恰恰表示，今年是第三年來到雲林斗六棒球場開打，這次聚集了40位藝人朋友，還特邀王彩樺做開場表演，並有符瓊音、UNDER LOVER、蔡小虎等藝人串場精彩演出，希望今年能突破萬人進場觀戰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。