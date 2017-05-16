環法單站業餘挑戰賽9／17首度登台 麗寶樂園出發
擁有百年以上歷史的「環法自行車賽」（Tour de France），今年首度在台灣舉辦「單站業餘挑戰賽」（L’Etape du tour），9月17日將從台中麗寶樂園出發。市長林佳龍表示，環法單站業餘挑戰賽是世界三大運動盛事之一，賽事能夠從台灣的中心點台中出發，不僅行銷台中景點，也讓台灣邁向國際。
環法自行車賽單站業餘挑戰賽，16日在台中市政府舉行宣傳記者會！林佳龍在運動局長王慶堂陪同下出席；立法委員兼環法單站業餘賽事宣傳大使羅致政、環法主辦單位Amaury Sports Organigation代表Emiliem、法國在台協會主任紀柏偉、台灣環法業餘自行車賽協會理事長姜海南等人都出席共襄盛舉。
林佳龍表示，台中是生產自行車的重鎮，擁有世界自行車第一大牌廠GIANT，並擁有最好的休閒自行車道，包括后豐、東豐及潭雅神自行車道等；市府積極推動設置300座iBike公共自行車租賃站、打造600公里環城自行車道及添置9000輛自行車，期望打造台中為自行車發展最蓬勃的城市。
運動局指出，台灣首度獲得環法主辦單位Amaury Sports Organigation授權於9月17日舉辦賽事！主辦單位考量台中氣候穩定、交通便利等優勢，起終點都設在后里麗寶樂園；參賽組別分為兩組，分別是150公里、限時8小時的「環法挑戰組」，及距離55公里、限時3小時30分的「環法體驗組」。
主辦單位指出，歡迎18歲以上、65歲以下，並具100公里以上單車騎乘經驗、曾完成國內外200公里以上單車挑戰及競賽的參賽者報名此次自行車賽事。網路報名時間自即日起至6/30日截止，「環法挑戰組」限額2,000名、「環法體驗組」4,000名。請上大會官網報名。
(中時)
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