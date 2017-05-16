空軍退伍上尉陳國瑋當共諜 刺探軍情失敗遭判刑3年6月

空軍上尉陳國瑋退伍後，前年到大陸依親經商尋求發展，卻被吸收當共諜，軍情局查覺有異後，主動立案調查，移送高檢署偵訊，案經起訴，高院考量陳男刺探、收集情報失敗，並造成國家安全重大損害，將陳依國家情報工作法等罪判刑3年6月，全案可上訴。

(中時)