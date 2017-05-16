台灣爆發首次醫源性C肝群聚感染 牽連逾千人

維蓮診所涉嫌重複使用針頭，害病人感染C型肝炎。（衛生局提供）

衛生局人員查封維蓮診所藥品和針頭。（衛生局提供）

台灣爆發首例C型肝炎群聚感染，牽連至少1200人！因為桃園桃梅「維蓮診所」為民眾施打營養針，因為針具重複使用而使得5人感染急性病毒C型肝炎，疾管署已經成立專案小組處理，這是台灣從1992年進行血液篩檢C肝以來，第1次出現群聚感染。

疾管署日前接獲5例急性病毒性C型肝炎確定病例，該五案都來自桃園楊梅的「維蓮診所」就醫，並曾在該診所注射藥物，經調查該診所針具並未於使用後即時丟棄，有重複使用情形，疾管署綜合個案疫情調查，研判為C肝群聚感染。

這件群聚感染原因為使用受污染針具所致，桃園市衛生局已依據傳染病防治法第32條規定，停止該診所針劑治療項目。

為了考慮C型肝炎有6個月潛伏期，疾管署呼籲去年6月10日至今年5月12日曾至該診所進行針劑治療的高風險民眾，應至楊梅衛生所抽血檢查，疾管署初步統計大約有1200人曾在這段時期至到維蓮診所就醫。

(中時)