韓女演員成宥利結婚了！ 老公是職業高球手安成賢

韓聯社16日據南韓演員成宥利所屬經紀公司消息，成宥利15日與相戀4年的職業高爾夫選手安成賢舉行家庭禮拜的非公開婚禮，兩人正式成婚，並將婚禮禮金全額捐贈。兩人相愛4年最終修得正果。

經紀公司指出，兩人希望在平靜的氣氛中舉行婚禮，因此沒有提前公布相關消息。婚禮以家庭禮拜的形式舉行，只有雙方親屬出席。

成宥利當天在自己的官方粉絲俱樂部網站發布親筆信表示，「很抱歉沒有提前公布婚訊。我已同我的人生伴侶站在新的起跑線，今後我們將互敬互愛，幸福生活。作為演員，今後我將努力通過好作品給大家帶來幸福。」

成宥利1998年作為女團FIN.K.L成員之一出道後轉型做演員，出演多部影視作品。安成賢現任韓國高爾夫球國家代表團教練。

(旺報)