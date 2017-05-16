彰縣埔心「心Bike、輕旅行─葡園珍饌」開跑！
埔心鄉公所串聯在地景點以及特色店家設置鐵馬驛站，規畫設計「心Bike、輕旅行─葡園珍饌」行程，這項行程16日在結果纍纍的葡萄隧道中正式開跑，期能吸引遊客消費，也能騎著腳踏車飽覽埔心鄉的美麗人文與風景。
鄉長張乘瑜表示，埔心鄉除了生產知名的葡萄，更有羅厝村天主教堂、二重村黃三元故居、芎蕉客庄文化小徑、武舉人故居、路葡萄隧道等特色景點，是適合輕旅行的好地方，這次推出輕旅行行程，更首次與鄉內知名店家結合設置鐵馬驛站，要一起拚觀光。
埔心鄉有環境清幽的自行車道，卻沒有Ubike ，為此，鄉公所特別商請知名店家85度c咖啡、大埔鐵板燒、魔菇部落生態休閒農場、路葡萄酒莊、果時手作坊規畫設置鐵馬驛站，商家並贊助70輛免費心Bike供租用，讓鄉親及外地遊客到埔心消費時，還能免費騎腳踏車暢遊。
張乘瑜說，配合「心Bike、輕旅行─葡園珍饌」行程，公所設計適合休閒旅行的「埔心鄉輕旅行導覽地圖」也正式發行，它將帶著遊客到處輕鬆遊。
「路葡萄隧道農場」的年輕主人黃俊仕，為了響應「心Bike、輕旅行─葡園珍饌」，還特別捐出自家3株老欉葡萄樹生產的巨峰、黃金、蜜紅3色葡萄做義賣，每盒1200元起，預計出售100盒，全部收入將捐贈給台中市惠明學校。
(中時)
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