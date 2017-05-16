希拉蕊成立新政治組織 對抗川普政策
據《紐約時報》報導，美國前第一夫人希拉蕊自去年總統大選落敗後即保持低調，她週一於社交網站宣布，成立新政治組織「共同前進」（Onward Together）。
希拉蕊宣布消息後，又向數個基層團體表示感謝，這些團體曾發動反對總統川普的政策，有分析認為，希拉蕊想透過基層打擊川普執政。
而在「共同前進」的官方網站，該組織的願景是鼓勵民眾有組織地參與政治事務，以至參加競選，為後代創造更光明的未來。並稱幾個月來，已看到人們聚在一起抵制欺凌、仇恨、虛假和分裂，建立一個更公平、更包容的美國。
(旺報)
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