鳥松斷臂案宣告偵破 還意外破獲安毒工廠

鳥松斷臂案偵破。(圖/郭韋綺翻攝)

警方逮捕嫌犯。(圖/郭韋綺翻攝)

高雄鳥松區農會代表陳讚壽，上月23日遭砍斷右臂身亡，警方查出41歲李巨政，與死者疑因債務糾紛結怨，找來討債公司吳姓男子等人埋伏行凶；警方逮人過程中，還意外破獲安非他命地下製毒工廠、詐欺電信機房。

警方調查，李巨政與陳讚壽有私人恩怨，找來討債公司吳國銘、許政翰等6人，案發當晚，埋伏在陳男騎車常經過的坔埔路，一見他現身立刻攔下，當場持刀砍斷陳男右手臂。

警方調監視器鎖定路過的2輛車追查，兵分多路出擊，先在鳳山區逮捕李男，隨即前往大寮區意外查獲許政翰在自宅製造安非他命，並與人合夥經營詐騙機房。

據警方了解，死者曾經營賭場，現在還是職棒簽賭小組頭，今年初他賽鴿又贏了一筆錢，生活圈離不開賭，可能與李男因賭結怨，委由討債公司出面教訓陳男。警方說，由於李男對案情語多保留，也不交代手臂到底丟到哪裡去，將再進一步深入調查。

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(中時)