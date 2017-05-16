有片！豬哥亮昔和劉德華演賭神 虧「劉德凱的弟弟」

豬哥亮虧劉德華是劉德凱弟弟。（圖／翻攝自「微博」臉書）

豬哥亮曾在「女丑劇場」和劉德華同台。（圖／翻攝自「微博」臉書）

豬哥亮同台劉德華成為絕響。（圖／中時資料照片）

「秀場天王」豬哥亮昨(15日)病逝於台大醫院，令許多粉絲十分惋惜，也掀起網上回憶起豬哥亮歷年作品的風潮，稍早「劉德華粉絲同學會」臉書轉發「微博」臉書昔日豬哥亮與劉德華逗趣扮賭神的影片，令網友直呼懷念、經典。

近年來豬哥亮除了為台灣電影發展盡心盡力外，多年前他更曾受邀到香港，演出王晶執導的《洪熙官之少林五祖》，和主角李連杰激起不少爆笑火花，1994年豬哥亮在女丑劇場中，和天王劉德華一個演賭神、一個演賭俠，互飆演技，帶來許多歡笑。

片中豬哥亮先是透過電視螢幕向眾人介紹劉德華，還笑虧他是「劉德凱的結拜兄弟」、「祖先是劉備」，之後收下劉德華戰帖，兩人豪賭一局，還派出劇中「女兒」方芳使出美人計，劉德華則在發牌過程中大秀「賭俠」的花式招數，兩人你來我往，一個秀港式國語、一個說台灣國語，激出不少笑料，成為絕響。

(中時電子報)