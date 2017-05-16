潭子園區核定通過 中市正與台糖協議地價

台中市議會16日進行財政經濟業務質詢，市議員陳清龍關心台中市產業發展問題。（圖/陳世宗）

台中市政府為輔導未登記工廠能有合法經營用地，持續增設產業園區，包括太平、潭子聚興、豐洲二期、關連等4件產業園區都積極推動中。其中，潭子聚興產業園區由市府經發局與台糖協議價購中，將爭取以臨近土地徵收價格作為參考；目前市府訂定的園區用地售價，未加計營業與管理等費用，尚符合規定。

台中市議會16日進行財政經濟業務質詢，市議員蕭隆澤、陳清龍關心台中市產業發展問題。蕭隆澤認為，目前潭子聚興產業園區售價偏高，希望市府與台糖協議潭子聚興產業園區的價購，再降低取得土地的成本。

經發局長呂曜志說，一塊工業區土地經過開發後，可售土地約佔60%，另40%則作為道路、綠地、管理中心等公共設施使用，而工業區土地在經過市府投入經費加工開發後，售給廠商的價格約是徵收土地的2倍，市府也未加計營業與管理等費用，因此，潭子聚興產業園區的售價尚符合規定。

潭子聚興產業園區已獲內政部開發許可，今年6月將完成設置公告、12月辦理產業用地預登記作業，預期可容納30家廠商，總投資額可達40億元，就業人口數可達900人。園區用地由經發局與台糖協議價購中，目前正試算各種用地取得方案，市府將爭取以臨近土地徵收價格作為協議參考。

經發局說明，為輔導未登記工廠合法經營，解決非法占用農地建廠問題，市府持續推動太平、潭子聚興、豐洲二期、關連等產業園區。其中太平園區今年6月2日將抽籤配地；潭子園區則已通過內政部核定，市府正與台糖協議價購中；豐洲二期則已送交環保署進行二階環評，預計明年4月審議通過開發計畫；而關連三期目前由地政局辦理重劃後土地試分配案；對這4案，市府將全力爭取中央列入前瞻計畫的城鄉建設，藉中央力量加速計畫進行。

(中時)