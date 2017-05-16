郵政綠能機車隊 宜蘭起跑

中華郵政綠能機車隊從宜蘭市與羅東鎮開跑。（圖／中華郵政公司提供）

郵政綠能機車隊。（圖／中華郵政公司提供）

郵政綠能機車。（圖／郵政公司提供）

為協助政府建構綠能智慧環境及打造低碳城市，中華郵政公司率先建立綠能電動機車車隊，並優先於宜蘭市及羅東鎮導入電動機車，並將漸次推廣，共同協助宜蘭縣建造低碳城市新形象。

中郵政公司表示，電動機車低噪音、零排放，有效減輕環境負荷，與宜蘭縣政府積極推動環境保護，落實綠能政策目標一致。

郵政公司今年起優先指定「都會區郵局」以自購或租用電動機車辦理遞送業務，預計7年內全面汰換汽油機車，並逐步導入4輪電動車，提升郵政綠色企業形象。

(中時)