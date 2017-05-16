「只怕哥哥你不來！」 應召集團引進泰國妹

應召集團在論壇中刊登的火辣照片。（葉書宏翻攝）

警員喬裝成嫖客相約。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局新生派出所15日網路巡邏時，發現某知名論壇內刊登有色情性交易訊息，業者強調「不怕挑不到，只怕哥哥你不來！」警員喬裝成男客順利逮捕2名泰國籍女子、1名男客及負責收款的聶姓男子，訊後將泰籍女子移送移民署專勤隊，聶嫌則依妨害風化移送。

警方調查，應召集團在知名論壇中刊登性感裸露的照片，標榜「不怕挑不到，只怕哥哥你不來！」「專業指壓紓壓」等訊息，新生派出所2名警員執行取締色情專案勤務時，在論壇中發現。

警員昨晚間喬裝成嫖客，相約2300元在永和區環河東路某民宅性交易，警員依約前往，見一名泰國籍女子應門，當場上前盤查，另外，在房內查獲另一名泰籍女子與另一名王姓男客正從事性交易。

兩名泰籍女子供稱，每天晚間10時許都會有成員主動來送餐、收款。警方在屋內等待，果然逮到應召集團成員聶姓男子，兩名泰籍女子指認都是聶嫌負責收款。警訊後將泰籍女子移送移民署專勤隊，聶嫌則依妨害風化移送。

(中時)