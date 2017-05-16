黨產會追徵10億元 國民黨：520前求表現
黨產會要向國民黨追徵10億元，國民黨今（16）日表示，拒絕支付任何違法違憲的行政處份，黨產會「先射箭、再畫靶」，就是要清算國民黨，為的只是想在520前力求表現而已。
黨產會發言人施錦芳昨天表示，國民黨早期以「轉帳撥用」無償取得國有房產土地，屬於不當取得財產，最快5月底委員會通過後，將做出行政處分，向國民黨追徵約新台幣8億、9億元。
國民黨上午召開「黨產會先射箭再畫靶、520前政治清算求表現」記者會回應，文傳會副主委洪孟楷強調，戰後補償是通例，黨產會今日只針對國民黨，就是針對性辦案、就是政黨惡鬥的工具，黨產會的政治追殺，最終目的只是為求在520總統蔡英文就職乏善可陳的政績中，力求表現刷存在感而已。
行管會主委邱大展提到，訓政時期在憲法上有一定的法律地位，所謂的黨國一體，不是國民黨特別鴨霸，而是由當時的臨時約法所訂立，為了統一黨政軍的指揮權，因而成立國防最高委員會，由國民黨總裁出任，而國防最高委員會的層次是在行政院之上，所做決定等同現今立法權的最終決定。
邱大展強調，國防最高委員會決議用日產作為賠償損失在法律上是有效的。他也質疑，若今日否認國民黨用日產作為賠償是無效的，那是否等同國防最高委員會決議是無效？為何僅認定國民黨是無效？
邱大展表示，目前黨產會要向國民黨追徵的10億，所有面積及價值計算方式都有問題。此外，除了國民黨，當年戰後取得日產作為賠償的有天津南開大學、青島美國學校、民社黨、上海市私立學校聯合會等，證明當時用日產作為賠償戰爭損失是通例。
(中時電子報)
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