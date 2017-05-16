東海景觀系畢業展520松山登場

東海大學景觀系畢業生針對作品進行解說。(翻攝照片)

展現學生的學習成果，東海大學景觀系畢業展「之間」，將於本月20日在台北松山文創園區登場，藉由探討人與環境間的聯繫等議題，同時展出的還有中原、朝陽、文化、勤益、輔仁、明道、中華、台大、嘉義大學、中興大學與中華景觀學會等景觀作品。

東海大學指出，今年畢業展以「之間」作為主題，探討人與環境之間的聯繫，以重新呈現景觀學系之核心價值，畢業設計是設計系學生總和四年來所學，面對環境議題所提出的總體回應與呈現。

校方表示，5月展出的展場主題分為空間感知、場所精神、農業共生、論文四大類，一併有畢業設計專刊發行，這次畢展形式與思考上多有突破，又不斷追溯回人與自然關係的重構，力求為人類環境盡一份心力。

(中時)