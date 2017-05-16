毒蟲闖紅燈避重就輕 「褲襠」有玄機

警方在林姓男子身上查獲毒品及吸食器等。（呂素麗翻攝）

警方在林姓男子身上查獲毒品及吸食器等。（呂素麗翻攝）

林姓男子原先辯稱沒帶毒品。（呂素麗翻攝）

高雄市林姓男子闖紅燈遭攔查，警方查出他是毒品列管人口，為了證明自己沒有帶毒品，他還將身上攜帶的保險套、潤滑液、情趣用品都交出來，但警方看他神情緊張，褲襠異常鼓起，員警經驗豐富，要求他將褲襠內的違禁品交出，林嫌見大勢已去，才甘願交出藏在褲襠內的安非他命及毒品吸食器。

高雄市三民二分局局鼎金派出所警員盧志宏、簡暐倫前天凌晨執行巡邏勤務，行經三民區大中一路351巷口時，見一機車闖紅燈隨即上前攔查，經查林男（42歲）有毒品及竊盜前科，為毒品列管人口。

林男自稱以前使用過搖頭丸，身上也沒有任何不法物品，但警方盤檢時，他神色緊張，加強盤查，林男坦承，身上有毒品咖啡包，員警請他自己將毒品拿出來，他竟然將隨身攜帶的保險套及情趣用品等交出來給警方，辯稱沒說過自己有毒品。

此舉讓員警傻眼，最後警方在其上鎖的包包內發現一包毒品咖啡包，林嫌才坦承毒品咖啡包是要拿給朋友的。

員警要帶他返派出所驗尿時，林嫌態度激動，表示說：「你這樣是要我死給你看嗎？」，央求員警放他生路。

此舉反而讓警方認為事有蹊翹，並察覺林嫌褲襠異常鼓起，員警經驗豐富，遂要求林嫌將褲襠內的違禁品交出，林嫌見大勢已去，才甘願交出褲襠內的2級毒品安非他命（毛重37.3公克）及毒品吸食器。

林嫌坦承，從10多年前就已經染上毒癮，而且剛從勒戒所出來沒多久就又被抓，深怕家人得知這個消息後，會被趕出家門。

他供稱，施用毒品是為了助「性」之用。先交出毒品咖啡包是為了想轉移警方注意力，以為褲襠內的毒品不會讓人察覺，沒想到警方會繼續搜身查到褲襠內毒品；警方訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌將林男送辦。

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(中時)