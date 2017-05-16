未全額給付工資給外勞 勞動部：罰鍰6萬元起跳

台灣主要以《就業服務法》管理外籍勞工，但產業外勞適用《勞動基準法》，所以當雇主未全額給付工資給外勞時，可能將同時違反2種行政法，由於兩者的行政罰鍰不同，勞動部也在月初函示，根據《行政罰法》當雇主未全額給付工資予外勞時，罰單是由6萬元起跳。

勞動部勞動力發展署表示，家事類外勞未適用《勞基法》，僅以《就服法》規範，若未全額給付工資給家事外勞，可依法開罰6萬至30萬元，但如果是產業外勞，就會有《勞基法》與《就服法》的法競合問題。

依《行政罰法》第24條第1項規定，「一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰額最高之規定裁處。但裁處之額度，不得低於各該規定之罰鍰最低額」；也就是當《勞基法》罰鍰為2萬至100萬、《就服法》罰鍰為6萬至30萬時，將整合罰鍰額為6萬至100萬元。

發展署強調，這不是修法，而是因為在《勞基法》調整罰鍰標準後，地方政府在裁罰時會擔心罰錯，所以才會用通函來統一說明這行政裁罰的罰鍰標準，「調整之後，等於不分家事外勞、產業外勞，只要雇主違反未全額給付工資，最低就是罰6萬元」。

雇主發生未全額給付工資時，本國勞工、外籍勞工的罰鍰不同，會不會造成先付薪給外勞的現象？前台北市勞動局長、律師陳業鑫解釋，會出現雇主未全額給付工資，通常是有勞資糾紛，可能是雇主少付津貼、或因違反工作規則的扣薪情況，除非倒閉，鮮少會惡性完全不給、或是先付薪給外勞，所以勞動部這次函示主要是來釋疑罰鍰標準，尚屬合理。

(中時)