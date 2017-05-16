跟死神拔河 新北到院前無呼吸心跳康復率達7％

新北市長朱立倫16日在市政會議指出，每天都可能有意外災害發生，都需要緊急救護，若可以將垂危、甚至停止生命跡象的民眾從鬼門關前救回，就是最好的實證，新北市升格後OHCA（到院前已無呼吸心跳）康復出院率從3％提升到7％，成長近4百分點，等於每年救回93人，已超過紐約市、日、韓等國。

消防局長黃德清今在市政會議報告指出，新北市升格以來，緊急救護量由每年14萬6545件增加到19萬2403件，除推廣全民CPR、增加EMPT(高級救護技術員)培訓、添購進階救護器材、提升OHCA康復出院率由3.1％到7.03％，還與各醫療院所合作，建置行動急診室，由專業駐院醫師線上指導救護車上各項救護工作等。

朱立倫說，EMPT是緊急救護體系的專業訓練，由初級的緊急救護員一路訓練到高級救護技術員，等同於一位醫院合格的護理人員，可以讓救護車發揮不僅是載送病患的交通工具，更能發揮緊急救護的功能，很多救護案件都是生死一瞬間，更是在鬼門關「搶人」。

朱立倫說，目前新北市EMPT有478人，已是大幅提高，但緊急救護工作不能僅是人員增加就好，還有在設備提升，特別是成立行動急診室，與各醫療醫院專業醫療人員線上合作，分秒必爭，進行各項緊急救護，現在OHCA已提升到7.03%，就是每年多救回93條人命，就已超越紐約市、及日韓等國家，並向世界頂尖的西雅圖市8.1%急追，他肯定消防局這些年的努力成果。

(中時)