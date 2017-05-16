梅雨鋒面來臨 烏山頭水庫蓄水量不增反減
梅雨鋒面終於來臨，南台灣雖16日上午降雨較無北部明顯，對部分主力水庫仍不無小補，但烏山頭水庫蓄水量卻不增反減，目前蓄水量約3815萬噸，相比昨日3916萬噸減少101萬噸。不過，北台南下午雨勢逐漸明顯，水庫人員盼望此波梅雨能紓解旱象。
烏山頭水庫集水區昨晚至今累計雨量僅約10毫米，降雨量不多，烏山頭水庫管理處也表示，零星降雨多被地表吸收，無法進流到水庫，希望16日中午過後雨量增加，多少有些幫助。
另外，曾文水庫上游集水區15日晚間至今累積雨量約40毫米，估計至少挹注150萬立方米的入流量；南化水庫累積雨量約23毫米，預估帶來74萬立方米的水量進帳。南台灣雨勢16日下午才逐漸明顯，南水局各單位都希望此波梅雨能為緊繃的水情解渴。
(中時)
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