花蓮捕獲罕見「巨口鯊」成佳餚 環團：速列保育類

花蓮漁民今早捕獲罕見的巨口鯊，體長約17公尺、重達700公斤。（許家寧翻攝）

漁業機關進行丈量後，交由漁民販售給海產店。（許家寧翻攝）

環團呼籲應加速將巨口鯊列入禁捕名單。（許家寧翻攝）

花蓮外海定置於場今早捕獲一尾體寬約17公尺、重700公斤，全球數量僅存百餘尾的稀有物種「巨口鯊」，漁民通報後以每公斤80元賣給海產店成為桌上佳餚，「只通報卻不禁捕！」黑潮基金會呼籲，大型魚類成長緩慢，應盡快列為保育類。

今天早上9時許，岸巡12總隊接獲花蓮籍漁船「漁津128號」吳姓船長通報，在定置漁場誤捕一隻已死亡的巨口鯊，岸巡人員接獲通報，將重達約700公斤的巨口鯊緩緩從漁船上吊起，由漁政機關進行丈量身長、體重，在完成通報手續後交由漁民載至蘇澳販售。

岸巡東堤安檢所長賴銘琦表示，該隻巨口鯊研判為幼鯊，雖非保育類，但已被列為稀有魚種，可能在花蓮近海攝食魚類時，不慎誤闖定置漁場遭到捕獲，漁民捕獲需依法立即通報主管機關後才可以拍賣販售；若漁民未通報遭查獲，將可依《漁業法》開罰3萬元至15萬元。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君表示，巨口鯊體型龐大、數量稀少，多在深海區域活動，相當罕見，現有的調查數量全球僅發現百餘尾，其中花東海域多達有40尾，推測黑潮是巨口鯊重要的洄游區域，台灣東部理應列為保育重點。

張卉君呼籲，大型魚類成長緩慢、數量稀少，保育動作刻不容緩，世界各國已將鯨鯊列為保育魚類，但台灣現在只通報不禁捕，通報的動作形同虛設，產、官、學界應積極座談，達成禁捕的共識，加速將巨口鯊列入禁捕名單。

(中時)