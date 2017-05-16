從山區到海邊 社區林業無所不在

埔里一新社區推動的生態旅遊「好茭情」茭白筍。（南投林管處提供）

台灣永續聯盟出產由綠色小農以自然農法栽種的「幸蝠米」。（南投林管處提供）

隨著食安議題受到高度重視，林務局除補助推動社區林業計畫，也陪伴社區居民從認識自己社區生態、環境開始，逐步發展有機或無毒農業及負責任的生態旅遊，創造保育與經濟雙贏契機。

南投林管處指出，今年度共有16個社區提出申請，日前完成計畫審查，共通過15件，分屬起步型或進階型計畫，補助款8~19萬元不等，其中2件來自南投縣信義鄉原住民社區，5件為新申請案。

南投林管處16年來，在轄區已補助333件社區林業計畫，從山區到海邊，和社區一起從資源調查開始，推廣自然保育與永續發展，不僅友善了農業生產環境，同時也保護了野生動物與人類的生存。

南投林管處並表示，這些年來，林務局與慈心有機農業基金會推出「綠色保育標章」，讓野生動物棲地的保育社區無毒農產品也能獲得安心認證、行銷。有雲林台灣永續聯盟的「幸蝠米」、埔里一新社區的「好茭情」茭白筍。

今年又新加入南投縣友善石虎農作促進會、竹山富州社區及田家樂社區等，還有信義鄉達瑪巒、人和兩個原住民社區協會及彰化縣芳苑鄉漢寶社區等參與，從山區到海邊，希望透過點與點的逐步串連，形成台灣西部綠色保育的社區生態網。

(中時)