2017金曲獎入圍名單將揭曉 鎖定中時電子報
2017年第28屆金曲獎入圍名單今(16日)公布，請來曾獲原住民語專輯獎的、最佳客語歌手獎黃連煜、台語歌后孫淑媚、最佳新人謝震廷擔任揭獎嘉賓，今年戴佩妮、楊乃文、田馥甄、林宥嘉、李榮浩等人入圍呼聲極高，到底誰會是今年入圍大贏家？誰又是歌王歌后候選人？《中時電子報》稍後將帶來第一手消息。
(15:15) 金曲獎入圍名單記者會原定下午3時開始，稍早主辦單位宣布因評審仍在確定最終名單，因此記者會開始將會延誤，請大家稍等。
(15:45) 入圍記者會開始。
(中時電子報)
關鍵字：金曲獎
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