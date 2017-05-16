女大生日嗜睡夜鬼壓床 猝睡症作怪

透過睡眠檢查分析可確認民眾有否睡眠障礙問題。圖為光田綜合醫院睡眠醫學中心主任楊鈞百(左)、組長机彗禎(右)。（圖/陳淑娥）

光田醫院睡眠醫學中心主任楊鈞百(右)、組長机彗禎(左)，進行夜間睡眠多項生理檢查，圖為示範病患。（圖/陳淑娥）

20歲楊姓女大學生，自國中時期出現白天嗜睡、晚上睡不好狀況，高中後幾乎天天鬼壓床，甚至半夢半醒中聽見已逝親友的叮嚀，也曾就醫但無改善，家人擔心中邪，求助大大小小廟宇未見效，日前求診光田醫院後，發現竟是猝睡症作怪。

睡眠醫學中心主任暨神經內科醫師楊鈞百表示，楊女主訴鬼壓床，進一步詢問是否在白天情緒激動或興奮時會肢體無力，甚至倒地不起，楊女聽了點頭如搗蒜，娓娓道來長達8年來的困擾，楊鈞百安排專業睡眠檢查，確診罹患少見的「猝睡症」。

楊鈞百解釋，猝睡症是一種較少見的神經疾病，症狀包含白天過度嗜睡、無力猝倒、睡眠麻痺俗稱鬼壓床及將睡前或將醒前幻覺。主因是中樞神經對睡眠和清醒的控制有問題，常伴隨下視丘重要的神經傳導物質食慾素(orexin)或叫下視丘分泌素(hypocretin)低下。

楊鈞百指出，白天嗜睡是猝睡症最先出現的症狀，如吃飯、走路或開車中睡著，此外，突然短暫喪失肌肉力量的猝倒，是猝睡症最特別且最重要的症狀，患者會在猝倒後睡著，被誤會是癲癇發作；也常伴隨將睡前或將醒前的幻覺，包括奇怪的影像或聲音，易被當成幻覺或妄想等精神疾病。

據美英統計，平均每2000人就有1人罹患猝睡症，楊鈞百表示，猝睡症可藉由正確的藥物和心理治療，晚間睡眠充足並安排白天3-4次小睡片刻，情緒不要劇烈波動，以避免誘發症狀產生，加上身邊好友的支持，患者幾乎都可以正常生活。

(中時)