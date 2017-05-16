南市衛生局抽驗「塑膠海帶」 未檢出塑化劑

台南市議員日前質詢表示，民眾於大賣場疑似買到塑膠紫菜，台南市政府衛生局接獲訊息後，抽樣「無砂圓紫菜」送驗，檢驗結果確認產品具海菜細胞壁，且塑化劑檢驗結果亦未檢出。

衛生局強調，由於上周有議員於議會質詢時，提出大賣場買的紫菜像是近來網路流傳的塑膠紫菜，衛生局立即派稽查人員前往賣場抽樣該產品檢驗，產品經顯微鏡觀察，該紫菜可見有細胞壁等細胞組織，並非塑膠製品，此外，塑化劑結果為未檢出，並非網路流傳的塑膠紫菜，籲請民眾安心食用。

衛生局局長陳怡呼籲，倘若有網路流傳食品相關訊息疑慮，可上食品藥物管理署闢謠專區查詢，或洽詢免費服務專線0800-285-000。

(中時)