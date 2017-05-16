台走私日本毒品案增 調查局焚毒日媒關心

調查局今銷燬毒品。（蕭博文攝）

調查局今銷燬毒品。（蕭博文攝）

調查局今銷燬毒品。（蕭博文攝）

調查局今日舉行一年一度毒品證物公開銷燬儀式，罕見邀請日本媒體參觀，包括朝日新聞、日本共同社等多家媒體均派人採訪，並對近年台灣走私日本毒品案增加相當關心。

日媒表示，本次受邀採訪，推測是與近年台人走私毒品日本案件有關，政府藉此宣示打擊毒品的決心。

本次銷燬各類毒品計89.413公斤，其中海洛因59公斤，大麻28公斤，市價約10億，可供600萬人口施用。

扣案毒品在調查局人員荷槍實彈戒護，警方沿途開道下，被運往木柵焚化爐，經法務部長邱太三、調查局長蔡清祥等人見證焚燬。

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(中時)