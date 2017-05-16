文萌樓使用權爭議 最高院判日日春須搬離

日日春協會成員。(林偉信攝)

台北市古蹟文萌樓被日日春協會做為會館，但劉姓男子6年前向原屋主買下使用權，因而鬧上法院，歷審都判決日日春敗訴，案經上訴，最高法院經召開辯論庭後，今日審結仍判日日春敗訴、須搬離文萌樓。

到庭聆判的日日春協會成員得知結果表示，對於這樣的判決不感意外，他們希望台北市文化局對於文萌樓進行徵收，來維護古蹟避免做為私人賺取暴利的工具，他們會在法院強制執行前，守護文萌樓到最後一刻。

(中時)