高雄出現今年首例本土登革熱 疾管署籲加強防治工作
隨著氣候逐漸炎熱，今年首例本土登革熱也出現了，一位高雄市27歲女性因為出現頭痛、發燒、肌肉痠痛、關節痛、後眼窩痛、食慾不振等症狀，且症狀持續，3度就醫後由診所通報疑似登革熱轉院治療，今天確診為本土登革熱病例。
近日來，台灣登革熱本土疑似病例通報數呈上升趨勢，今年迄今累計1例登革熱本土病例、79例境外移入病例，感染國家以馬來西亞、印尼、越南等東南亞國家為多。去年累計380例本土病例，363例境外移入病例。
今年首例本土登革熱病例，原本不排除為境外移入，因為個案曾至馬來西亞旅遊，過去未曾罹患登革熱、無慢性病史、活動地點以住家及工作地為主，與個案同住接觸者4人及社區周邊民眾均無疑似症狀，但針對社區民眾擴大採血發現，其中1名無症狀者為登革熱疑似病例。
疾管署基於禦敵從嚴、料敵從寬的態度，將個案視為今年首例本土確定病例，衛生單位已針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除及衛教等防治工作，避免造成次波感染疫情發生。
(中時)
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