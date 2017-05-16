提升周邊用電穩定度 大里工業區電纜線地下化

大里工業區電纜線地下化今天舉行說明會，當地許多居民、民代參加。(林欣儀攝)

為提升大里工業區周邊用電穩定度，台電規畫在工業區周邊進行電纜線地下化，今天並召開說明會，仁化里長陳宗興特別強調，希望加速完成工業區周邊電纜地下化工程，同時解決淹水及電線雜亂的問題。

立法委員何欣純說，大里工業區是台中市大里溪南地區重點產業園區，若將電纜線地下化，除可讓工業區及民生用電更加穩定，也能改善工業區周邊社區整體景觀及提升用電品質，降低因天然災害造成停電風險。

台電指出，目前已計畫將工業路、鳳凰路、工業三路周遭的住宅區納入配電線路防災韌性計畫，電纜線將下地的長度約有2公里，總工程費2千萬元，預定將年7月底完成設計，明年6月完工。

(中時)