林智堅誓言讓竹市重返榮耀 找回核心城市地位

新竹市長林智堅16日在市議會進行施政報告，誓言讓新竹市重返榮耀，找回竹竹苗核心城市的地位。（郭芝函攝）

新竹市長林智堅16日在市議會進行施政報告，包括新竹之森綠廊、停車場改造、新校園運動、新竹公園再生、社福照顧等建設，其中大車站計畫、新竹輕軌計畫，也已納入行政院前瞻建設計畫，誓言讓新竹市重返榮耀，找回竹竹苗核心城市的地位。

林智堅以環境、經建、教育、創新、減壓等5大主題藍圖，強調友善環境，打造全長4公里的新竹之森，提供市民舒適林蔭步道，去年也建置全國首座由市民朋友親自設計、種植、維護的食物森林，並推太陽光電「3箭齊發」，預計2年內完成36所市立中小學設置太陽光電發電系統，達到減碳環保。

經建發展方面，他指出，市府陸續活化國有土地如樹林頭公園、錦華街停車場、將軍村圖書館園區等，停車場再生計畫則已完成東大、府後等四處停車場改造，提供市民五星級停車服務，南寮大道打通後，沿台68線將可直接進入新竹漁港，交通更順暢。

新竹公園再生計畫投入近5億元，重新建構百年公園，包括新竹公園全區及新竹市立動物園，預計2018年6月再次開放，屆時將以櫻花為主題，全面升級園內設施，融合新舊成為台灣最具特色的「百年日式庭園」。而新竹漁人碼頭計畫則打造亮點觀光漁港。

新竹市棒球場1976年啟用至今，三級球賽每年達500場以上，工程將拆除新建內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並整修外野觀眾席，以及地下停車場，改善交通動線、車位不足狀況。另也積極規畫新建兒童醫院，繼去年10月取得「機31」土地，今年2月24日已公告招商，目標8月完成簽約。

多數議員肯定林智堅施政藍圖，但國民黨籍林耕仁認為，新竹市祭出「友善幸福城市」，民眾卻找不到工作，導致人口外移，批居住環境不吸引人。市府則表示，去年遷入新竹市人口計2萬1110人、遷出1萬9715人，所言非實。

新民意聯盟吳國寶建議，棒球場未來可容納6000席觀眾，工程能否研議向下開挖地下停車場為2層，滿足球迷停車需求，另外也要求兒童醫院如期簽約，盼市府審慎評估廠商。

(中時)