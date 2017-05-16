麥當勞叔叔進校園 教小朋友勤洗手

麥當勞叔叔化身洗手大使。（陳淑娥攝）

麥當勞叔叔化身洗手大使，16日走進外埔國小宣導正確洗手方式及步驟。（陳淑娥攝）

麥當勞叔叔16日走進外埔國小，化身洗手大使，帶動唱「濕、搓、沖、捧、擦」洗手歌，校長吳文芳等老師更是扮成腸病毒魔鬼，提醒小朋友勤洗手，趕走腸病毒，現場並進行有獎徵答，孩子們牢記勤洗手觀念，開心搶答嗨翻天！

腸病毒即將進入流行季節，外埔國小與外埔區衛生所合作，邀請麥當勞叔叔到校園宣導洗手運動，並動唱洗手歌及「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟；演出「吃東西前、和小寶寶玩前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」洗手五時機行動劇，教導小朋友正確洗手及遏止腸病毒傳播。

麥當勞叔叔化身洗手大使，和吳文芳及幾老師裝扮成腸病毒魔鬼，一起教學童勤洗手，打擊腸病毒，以寓教於樂方式，將洗手五步驟融入舞蹈及遊戲中；同時，麥當勞叔叔也進行有獎徵答，小朋友都能正確說出答案，開心的拿到禮物，現場歡笑聲不斷嗨翻天，學童也牢記勤洗手觀念。

吳文芳表示，4、5月份是腸病毒爆發的季節，學校為避免學生感染腸病毒，特別宣導洗手教育，這次由麥當勞叔叔教導小朋友洗手習慣，防止腸病毒感染，每位小朋友可以當洗手宣導的小尖兵，回家後記得提醒家人們一起勤洗手。

護理師李思宓說，腸病毒對幼童的傳染性極強，尤其感染多為5歲以下的幼兒，預防腸病毒最佳方法便是養成良好個人衛生習慣，把握正確洗手五時機，並確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。

(中時)