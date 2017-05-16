失智婦迷途呆坐路旁 警用人臉辨識助返家

警方表示，羅婦有失憶及視力不良之情形，2日早上趁家人不注意時溜出家門。（陳心瑜翻攝）

新北市53歲羅姓婦人本月2日晚間8時許呆坐福營路旁，面對路人詢問，也無法應答，熱心民眾路過察覺有異，趕緊報案，福營派出所警員翁百宏和徐志堅獲報後，隨即駕車前往將婦人載回派出所，並以人臉辨識系統比對身分，順利將羅婦交給心急如焚的家人。

警方表示，羅婦有失憶及視力不良之情形，2日早上趁家人不注意時溜出家門，家屬在外面找尋一整天十分擔心，當晚間7時許，前往派出所報請警方協尋，家屬也一再表達感謝之意。

警方提醒，天氣多變化，親朋好友若有年事已高失智及智能障礙等情形，請避免讓其單獨外出。平常應多注意及關心其動向，亦可在他們的隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，以防走失後，還能提供警方或相關單位加以辨識，進而可儘速聯絡家屬，避免憾事發生。

(中時)