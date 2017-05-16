高市稽查基改及非基改食品 全部合格
高雄市衛生局稽查食品製售業基改與非基改食品的原料來源、標示，抽驗結果均符合規定。
衛生局會同衛福部食藥署南區管理中心於今年2月起，共同稽查5家以黃豆及玉米為原料，或供應黃豆及玉米製品至校園的製造及販售業者，查核基改原料標示及製程衛生，並抽驗2件黃豆及4件玉米進行基因改造、防腐劑、農藥殘留、真菌毒素等項目檢驗。
稽查有台洋冷凍食品公司及筌聖老家食品公司等2家製造廠，及冠緯農產品公司、廣業食品公司、高雄市梓官區農會等3家販售業，查核其是否使用基因改造食品原料及來源、含基因改造食品原料及成品標示是否符合規範、食品添加物使用的合法性等，並抽驗原料，結果均符合規定。
衛生局表示，「基因改造」及「非基因改造」都要標示清楚，經查獲產品未依規定標示，依食安法規定，可處3萬至300萬元罰鍰；如標示有不實、誇張或易生誤解等違反規定的情形，可處4萬元以上400萬元以下罰鍰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。