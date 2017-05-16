高市稽查基改及非基改食品 全部合格

高雄市衛生局查核非基改黃豆食品料，均符合規定。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局查核台洋製作環境。（呂素麗翻攝）

高雄市台洋製作環境。（呂素麗翻攝）

豆腐製作現場。（呂素麗翻攝）

冷凍玉米粒非基改標示 。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局稽查食品製售業基改與非基改食品的原料來源、標示，抽驗結果均符合規定。

衛生局會同衛福部食藥署南區管理中心於今年2月起，共同稽查5家以黃豆及玉米為原料，或供應黃豆及玉米製品至校園的製造及販售業者，查核基改原料標示及製程衛生，並抽驗2件黃豆及4件玉米進行基因改造、防腐劑、農藥殘留、真菌毒素等項目檢驗。

稽查有台洋冷凍食品公司及筌聖老家食品公司等2家製造廠，及冠緯農產品公司、廣業食品公司、高雄市梓官區農會等3家販售業，查核其是否使用基因改造食品原料及來源、含基因改造食品原料及成品標示是否符合規範、食品添加物使用的合法性等，並抽驗原料，結果均符合規定。

衛生局表示，「基因改造」及「非基因改造」都要標示清楚，經查獲產品未依規定標示，依食安法規定，可處3萬至300萬元罰鍰；如標示有不實、誇張或易生誤解等違反規定的情形，可處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

(中時)