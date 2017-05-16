企圖尋短未果 男意外燒了女友賓士車

張男原欲燒炭，卻意外燒了女友的車並殃及隔鄰車輛。（莊旻靜翻攝）

張男原欲燒炭，卻意外燒了女友的車並殃及隔鄰車輛。（莊旻靜翻攝）

新竹1名張姓男子15日晚間，疑因欠下大筆債務心生尋短念頭，將車開至竹東鎮竹林大橋陸橋下，在車上燒炭，但其女友驚覺不對，立即報警求助，而張男在車上引起的火光也吸引他人注意，最後張男自行逃出，但火勢不僅燒掉女友的賓士，還波及隔壁車輛，警方16日將全案依違反公共危險罪嫌移送法辦。

26歲的張姓男子告訴警方，因欠債而心情不好，原本已經購買了木炭、架子，也服用安眠藥，企圖在車上尋短，未料等他回神時，人已經站在車外，並發現車子起火，「也不知如何逃出來」。

張男的女友也因找不到張男而向警方報案，並指稱張男可能有想不開的念頭，發現名下賓士車遭燒毀，也跟男友說沒關係。

這起事件發生在15日晚間近11點時，新竹縣消防局獲報後，也立即派遣竹東消防分隊2車4人前往北興路三段、竹林大橋陸橋下搶救。而張男也因車子毀損並殃及旁車，16日由警方依反公共危險罪嫌移送法辦。

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(中時)