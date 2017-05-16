加速淘汰二行程機車 南市補助、管制雙管齊下
台南市政府鼓勵民眾淘汰高汙染的二行程機車，從去年開始執行3年3階段補助方案已見成效，創下歷年來最高的淘汰量。今年除繼續執行補助計畫，同時也推出3年3階段「管制方案」，逐年加嚴取締排煙超標的二行程機車，希望藉由補助與管制雙管齊下，促使車主儘速淘汰烏賊車。
環保局說，台南市從去年6月起實施第1階段淘汰二行程機車補助方案，搭配環保署補助款，淘汰1輛可得4000元補助款，是歷年來最高，吸引民眾踴躍響應，全年共淘汰6萬3270輛二行程機車，淘汰數量較前年成長1.5倍。今年進入第2階段計畫，補助款降為3000元；到了明年第3階段將再降為2000元，環保局鼓勵市民越早淘汰補助越高。
為了擴大汰舊成效，環保局今年除了繼續執行第2階段補助，同時推出3年3階段「管制方案」，逐年加強二行程機車攔檢及處分。第1年加強在市區重要路段、菜市場及鄰近工業區等人口密集或機車出入頻繁區域攔檢，檢驗不合格車輛分為二類，第一類為當年度已完成定檢，則給予14日改善期限；第二類為當年度未定檢，將僅給予7日改善期限。未於期限內改善且複檢合格者，皆逕行開單告發，處1500元以上6000元以下罰鍰。
(中時)
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