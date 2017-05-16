癌症新藥價格高　 調查：45％民眾不願自費使用

和信醫院藥學進階教育中心主任陳昭姿。（倪浩倫攝）

我國平均每5分6秒就有一人罹癌，一年新增逾10萬名患者。根據國內一項最新統計，近5成民眾不願自費使用，主因是認為藥價太高「付不起」。癌症希望基金會今對健保提出建言，包括調高健保費、健保棄小保大、高價藥品由病人自付一定比例、商業保險也應隨醫療技術進步而調整。

民眾用不起新藥，和信醫院藥學進階教育中心主任陳昭姿指，新藥納保耗時，像癌藥從申請到納保長達782天，且更有些藥物「無法納保」，至今仍有51％的癌症新藥未納入健保給付，而當今癌症治療趨勢的免疫療法，更因成本和財務等考量，迄今無任何藥物納入健保。

陳昭姿表示，我國應參照歐美等先進國家「棄小保大」，讓感冒等小病退出健保，改以社區藥局藥師等配套來因應，「如此一年可省下約200億元」，讓更多包括癌症在內的重大疾病，其患者能付得起藥費；她進一步強調，面對高價藥品，也可讓健保和病人依比例分攤，像鄰近的日韓自付額為30％、可做為我國參考。

為讓病友能獲得更好的治療，癌症希望基金會今對健保提出建言書，癌症希望基金會董事長王正旭說，除了部分負擔、棄小保大，也建議提升國人健保費約50元，「每月省下一杯飲料的錢」；他說，涵蓋幾乎全國人民的健保、僅佔國內生產毛額GDP的3.2%，不僅低於經濟合作暨發展組織OECD國家的7~8％，更低於美國的14~15％。

癌症希望基金會今公布一項全台22縣市、共1122名「一般民眾」的調查，結果顯示有44.9％民眾贊同調整每月保費、77％贊成調整藥費部分負擔。

衛福部健保署主秘沈茂庭表示，健保每年給付相關癌症用藥約200億元，其數字也逐年調升，也持續有各種新藥納入健保；但考慮到癌症新藥價格昂貴、也並非可完全治癒，各國均有共識，除非符合成本效應，才會納保，健保共擬會議也將就此點，持續去評估各種新藥納保的可能性。

(中時)