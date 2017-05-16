女性止步 堆滿寶藏的日本神秘沖之島
日本福岡縣宗像世的小島「沖之島（日語：沖ノ島）」，被日本視為神聖之地，迄今禁止女性進入，男性也只能在每年5月27日接受淨身儀式後，方可登島。近日這座富含宗教意味的小島，被聯合國提名為世界遺產，若被順利列入，將成日本國內第21項世界遺產。
沖之島位在距離九州本土約60公里處的玄界灘中，全島除了宗像大社沖津宮的神職人員外，沒有其他居民，稱得上是「無人島」。相傳沖津宮祭祀的田心姬神性格易妒，沖之島迄今禁止女性進入，男性每年也只有5月27日才可登島，上岸前還須全裸入海，完成名為「禊」的淨身儀式，離開島後，則要遵守規範，不得向任何人透露島的細節。
此外，由於在沖之島宗教信仰中，島體是田心姬神化身，一草一木皆不得破壞、任意取走，故航海者在此遺留的大量祭祀珍寶，不管時代如何變遷，依舊安然沉眠於島上。目前在神殿周邊祭祀遺跡出土的8萬件遺物，包括波斯金戒指、韓國玻璃杯，已全被指定為國寶。
《日經中文網》指出，聯合國教科文組織已提出將「宗像·沖之島及相關遺產群」列入世界文化遺產名錄，結果將於7月份的世界遺產委員會中確定。若被成功列入，日本將連續5年成功申遺，沖之島成日本國內第21項世界遺產。
(中時電子報)
文章來源：Daily star
文章來源：日經中文網
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