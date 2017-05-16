肩頸疼痛4個月未癒 企業主椎間盤突出

烏日林新醫院骨科醫師謝昌昇說，椎間盤突出的症狀分別有下背痛、走路疼痛等。(翻攝照片)

台中市41歲張姓企業老闆，因工作時喜歡親力親為，長久搬運重物，導致右側肩膀、脖子後側疼痛長達4個月，日前到烏日林新醫院就診，檢查才知是頸椎第三、四節有椎間盤突出，經接受「神經止痛注射」治療，疼痛情況大幅改善。

烏日林新醫院骨科醫師謝昌昇說，椎間盤突出的症狀分別有下背痛、走路疼痛、肌肉出現痙攣與無法彎腰或直立，若壓迫排尿中樞，最嚴重將導致大小便失禁。

謝昌昇表示，輕度的椎間盤突出可以藥物、復健治療等方式改善，若仍未獲好轉，則建議進一步施行「神經止痛注射」，將類固醇跟止痛劑在神經周圍施打下去，可有效抑制發炎、減緩疼痛，隔天可以恢復正常生活。

謝昌昇指出，超過20歲以上的人高達8成有背痛問題，而罹患椎間盤突出者則多為工人、上班族及低頭族，其中男性患者多於女性，主要發生原因為過度勞累、長時間負重受力、腰椎退化、姿勢不良。

(中時)