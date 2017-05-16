中年轉職任導遊 張碧娥重新體驗人生
「有夢就要勇敢追」，56歲張碧娥從事飯店業30多年，心中一直有個導遊夢，近年透過勞動部高屏澎東分署產業人才投資方案，順利考取導遊、領隊雙證照，現帶團主攻台灣銀髮族市場，擅長講台灣俚語的獨特風格，經常逗得長輩「笑嗨嗨」。
張碧娥出社會第一份工作就是在家族企業擔任飯店櫃檯經理，工作之餘，喜愛旅行的她曾到南非、俄羅斯、埃及等20多個國家，她說，生命的養分來自於持續體驗各國民俗風情，藉此拓展視野，更想說「如果工作能和興趣結合，那人生就更幸福了」。
「人生上半場為了家業，下半場，想為自己而活」利用下班時間，她報名「導遊領隊訓練班」，為期3個月課程，學到包括領隊技巧、旅程規畫等，更實際跟著講師到屏東六堆、啤酒廠等觀光地區，學習帶隊方式，累積實務經驗。
「大家好，我叫阿娥」，取得證照後，她以不一樣的視角，讓客人重新認識台灣，為拉近與老年人距離，除了全程講台語，到知名景點，例如基隆旅遊時，還會在車上點「基隆山之戀」老歌，引起大家興致後，再解說當地民俗風情。
張碧娥說，導遊工作發揮空間大，能藉由獨特帶隊風格，找到生命發光發熱舞台，也讓多年夢想終於實現。
(中時)
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