奇美醫統計燒燙傷住院病童 超過8成5在家發生意外

「家」是父母給孩子最安全且最溫暖的庛護所，然而，燒燙傷是兒童最常見意外住院的原因之一，很多燒燙傷意外都是因為照顧者一時疏忽所造成，多數更發生在居家環境，奇美醫學中心提醒家中有兒童的父母親，多一份注意就能少一份危害。

奇美護理部針對2011年1月至2017年4月，在奇美醫學中心燒傷加護病房因燒燙傷住院的病童（未滿18歲），統計分析後發現，住院人數共計195人，約佔總住院人數23.1%，原因以熱液燙傷位居第一，佔89.2%。

至於容易發生燒燙傷年齡在3歲以前佔64.1%，性別以男孩較多佔56.9%，受傷地點大多在廚房及客餐廳等自家環境佔87.7%，有8.7%的病童接受手術治療，其中17.6%的病童曾歷經2次手術。

針對兒童燙傷原因，主要是將熱溶液（熱湯、熱水、熱牛奶等）放置於餐桌或茶几等待冷卻時，兒童拿取不慎導致燙傷佔47.2%；其次則為食用泡麵／碗麵不慎弄翻佔10.8%；再來是兒童碰撞到大人導致手上食物潑灑或翻倒在身上佔6.7%；另外，家中飲水機、大人將煮好的熱湯擺放在地面上，兩者分別佔5.6%，也是導致兒童燙傷之原因；少數因電線未置妥導致兒童拉扯而翻倒受傷佔2.6%。

至於兒童接觸性燒傷主要因機車排氣管燙到、火焰燒傷主要在於玩放煙火、電燒傷主要玩插頭、化學性燒傷主要因化學清潔劑擺放不妥而誤觸。

(中時)