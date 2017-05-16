毒犯不繳罰款 台南執行分署會同警方查扣財物
法務部行政執行署台南分署配合法務部行政執行署違反毒品危害防制條件裁處案件專案執行計畫，今天兵分五路會同台南市警局刑警大隊，前往義務人住處查扣車輛。
台南分署受理台南市警局移送違反毒品危害防制條例裁罰案件合計2000餘件，金額達4334萬餘元。由於目前三、四級毒品氾濫，部分毒品裁罰案件的義務人心存僥倖，存有不繳也不會怎麼樣的心態，台南分署與警方合力以實際行動，展現貫徹執行之決心。首波執行的重點在滯欠怠金的案件，截至今日截止，執行人員共查封單眼相機1台、機車1部、汽車2部、土地或房屋11筆、扣押存款金額11萬4880元、繳清金額12萬9251元、辦理分期繳納12筆。台南分署呼籲尚未繳清毒品裁罰案件之義務人自動繳納，以免遭受強制執行。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。