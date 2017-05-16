毒犯不繳罰款 台南執行分署會同警方查扣財物

法務部行政執行署台南分署配合法務部行政執行署違反毒品危害防制條件裁處案件專案執行計畫，今天兵分五路會同台南市警局刑警大隊，前往義務人住處查扣車輛。

台南分署受理台南市警局移送違反毒品危害防制條例裁罰案件合計2000餘件，金額達4334萬餘元。由於目前三、四級毒品氾濫，部分毒品裁罰案件的義務人心存僥倖，存有不繳也不會怎麼樣的心態，台南分署與警方合力以實際行動，展現貫徹執行之決心。首波執行的重點在滯欠怠金的案件，截至今日截止，執行人員共查封單眼相機1台、機車1部、汽車2部、土地或房屋11筆、扣押存款金額11萬4880元、繳清金額12萬9251元、辦理分期繳納12筆。台南分署呼籲尚未繳清毒品裁罰案件之義務人自動繳納，以免遭受強制執行。

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(中時)