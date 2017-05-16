Hotels.com推介全球遊船旅宿體驗 台理想大地排名第一

有人工運河貫穿全區的花蓮理想大地渡假飯店，在Hotels.com評選的「全球遊船旅宿體驗」排行榜 名列第一。(圖／Hotels.com)

印度泰基湖宮飯店可提供各人遊船並享受露天spa。(圖／Hotels.com)

端午節看龍舟賽競賽，是吃粽子的另一外過節節目，世界知名訂房網Hotels.com盤點了全球7個既能度假住宿、又能划船探索美景的去處，並於今日公布，結果有「台灣威尼斯」之稱的「花蓮理想大地渡假飯店」，以全台最長的人工運河貫穿園區，旅客們能搭乘輕艇穿梭在人文建築與自然花草之間的特色，在總分5分的評比中以4.4分名列排行榜的榜首，並為全台唯一入榜的休閒度假旅館。

Hotels.com推薦的「特色遊船體驗旅宿」排行榜名單與評語如后

1．搭船漫遊浪漫綠意／花蓮理想大地渡假飯店 ，台灣／旅客評分： 4.4/5 分

花蓮理想大地渡假飯店全數客房均採用西班牙的高第式建築，環繞著國內最長人工運河系統，旅客能搭乘遊船，漫遊於異國建築與綠意生態間，日夜風情各異，陽光下能感受河岸與建築光影變化，星空下則可欣賞燈火月色交織夜景，不用出國也能感受威尼斯的浪漫風情。

2．划船體驗乘風破浪／拉斯維加斯湖威斯汀 SPA 度假村 ，美國／旅客評分： 4.2/5 分

距離拉斯維加斯湖畔的威斯汀SPA度假村，是在沙漠社區內的綠洲仙境，除了能在河畔享受SPA、水上自行車等設施外，在這裡還有近年來流行的「站立滑板」，旅客們能在這裡體驗人手一槳，在水面上划船的樂趣。

3．乘船觀賞室內瀑布／蓋洛德歐皮蘭德飯店及會議中心，美國／旅客評分： 4.1/5 分

位於美國田納西州的蓋洛德歐皮蘭德飯店及會議中心，是一個複合式大型酒店，多達2,888間房間、19間各具特色風味的餐廳，更特別的是，在飯店裡有一座瀑布！旅客們能在飯店裡搭船在室內河流之中遊覽、觀賞奇幻燈光秀，感受不同以往的住宿體驗。

4．划艇探索熱帶雨林／甘博阿雨林渡假飯店，巴拿馬／旅客評分：3.7/5分

熱愛親近大自然的你，絕不能錯過這個鄰近巴拿馬雨林探索中心的甘博阿雨林度假飯店，旅客除了能悠哉地躺在飯店裡的吊床遠眺雨林風貌外，更可參與飯店內的熱帶導覽，搭乘遊船進入巴拿馬最大河流－查格雷斯河、划船探索神秘的雨林流域。

5．搭船享受露天SPA／泰基湖宮飯店，印度／旅客評分： 4.8/5 分

位於印度皮邱拉湖中央的泰基湖宮飯店，飯店內全採用大理石建造，四座宮殿式建築更代表印度歷史上的不同風情特色，旅客不僅能悠遊自在地步行遊覽宮殿古蹟，更可以搭乘遊船享受全套露天SPA體驗，欣賞落日餘暉灑滿湖面的寫意美景。

6．乘船遊覽神秘三角洲／維多利亞朱篤飯店，越南／旅客評分4.4/5 分

維多利亞朱篤飯店地處越南湄公河三角洲深處，法國平房式設計的建築，襯著周圍自然而寧靜的環境，沿著河岸漫延出詩意美景，旅客們能從飯店乘船遊河到鄰近的水上市場遊覽，輕易往返越南與柬埔寨之間，掀開三角洲的神秘面紗。

7．划槳穿梭童話小鎮／哈莫尼飯店，荷蘭／旅客評分： 4.1/5 分

坐落荷蘭自然保護區內的羊角村，因地勢較低、沼澤多而發展出運河交通，入住蓋在運河邊的哈莫尼飯店，不僅能在房間裡欣賞河畔美景，更可體驗划槳遊船，穿梭在如童話故事般的純樸村落間。

(工商)