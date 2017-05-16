8惡少持西瓜刀砍殺1少年 判賠370萬元

郭姓、黃姓少年因在臉書與吳姓少年起紛爭，2014年1月底召集其他6名友人，持棍棒、西瓜刀前往吳男新莊住處，一見吳男就大喊「給他死！」，群起圍攻，造成吳全身多處裂傷、骨折，求償596萬。新北地院今判處郭男等8名少年，須連帶賠償370萬餘元。

吳男受傷後，歷經6次手術，2度進出加護病房，身心承受巨大壓力，吳男家屬認為郭姓少年們8打1，且專攻吳男頭部，根本想置人於死地，依醫療費用、看護費、工作薪資損失及精神撫慰金等，向動手的少年們求償596萬餘元。

郭、黃等人辯稱，僅到場觀看，並沒有真的出手毆打吳男，其他參與少年也推拖，受朋友邀約搭車前往，事先並不知情。

新北地院認為，吳男求償的精神撫慰金過高，調降為80萬，且已與動手的其中2名少年達成和解，因此判處郭男等8名少年，須賠償370萬餘元，可上訴。

(中時)