IS即將即潰敗 摩蘇爾戰役近尾聲

艾爾-努里大清真寺是摩蘇爾最高的建築，它的高塔似乎在很早期時就傾斜了，被俗稱「駝背」或是「鞠躬」。(圖/美聯社)

伊拉克政府軍與IS武裝集團在北部大城摩蘇爾已經苦戰了7個多月，如今已大勢抵定，伊斯蘭國佔領的摩蘇爾西部區域已經大幅萎縮，所控制範圍已不足全市的1成，伊軍希望摩蘇爾能在齋戒月(5月27日)來臨前全面收復。

路透社(Reuters)報導，IS武裝集團在2014年6月時佔領了伊拉克北部交通與石油重鎮摩蘇爾，取得了大量的人力與財力，因而橫行一時。在各國皆團結圍打IS之後戰局逐步反轉，伊拉克軍在美國顧問的指導與聯合空襲之下，在去年8月發動摩蘇爾收復戰，花了3個月的時間收復了幼發拉底河以東的部分，俗稱摩蘇爾城東，至於河對岸的摩蘇爾西部地區則屬於老社區，巷道窄小又人口密集，重型武器與空襲難以發揮，很容易傷害到平民，因此作戰就顯得格外困難。

一直到本月初，伊軍在摩蘇爾西北部開闢了新的攻擊點，突破了IS在老城區的幾處防線後，收復作戰終於取得了飛速的進展。雖然在過程中，無數的IS武裝分子以自殺式汽車炸彈和狙擊手做絕望式的反擊，並且試圖以西摩蘇爾的數十萬平民為挾持，但是IS自己已軍心不穩，愈來愈多平民擺脫掌握從城裡逃離出來。

IS武裝集團首領巴格達迪在2014年的公開講話，地點就選在艾爾-努里大清真寺。(圖/美聯社)

伊軍納夫爾．艾爾．達里上尉(Nawfal al-Dhari)對媒體表示：「他們已被我們徹底包圍，現在只是在垂死掙扎。假如我們快速推進，大概在未來幾天內就能完全收復。」達里上尉屬於伊拉克的精英反恐部隊（CTS），這是美軍所訓練的伊拉克特種部隊。他是在一棟原先是IS臨時基地的房屋裡接受訪問，這棟房屋在3天前被他的部隊所收復。

伊軍參謀本部情報官員說，伊軍希望能在本月底的齋戒月開始之前，奪得城西的艾爾-努里大清真寺(Great Mosque of al-Nuri)，若能成功將具有極大的精神鼓舞，也是對敵軍的精神打擊，IS最高領袖巴格達迪(Baghdadi)多次在此處發表各種狂言。該官員認為這任務也許不容易，但是值得去做，目前IS武裝分子數量正在減少，他們的武裝、彈藥和裝備已幾乎見底。

艾爾-努里大清真寺是塞爾柱土耳其帝國(Seljuk Empire)時期的建築，落成在1173年，高塔達到45公尺，但是卻成為座斜塔。在1980年代義大利工程師試圖扳正沒有成效。IS在佔領摩蘇爾後，曾企圖在塔底安裝炸彈炸毀，以便尋找傳說中的帝國寶藏，幸而摩蘇爾居民群起反抗而罷手。IS改變態度，將大清真寺做為自己的總部。

齋戒月是真主阿拉將古蘭經(傳授給先知穆罕默德的月份，是伊斯蘭曆的9月，因此齋戒月是伊斯蘭信仰中最神聖的月份。由於伊斯蘭曆法採用純粹的陰曆，因此每年的齋戒月並不一致，2017年的齋戒月預計將於5月27日開始，6月25開齋。

(中時電子報)