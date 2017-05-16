桃園市僅1焚化廠 單場處理量全國第2高
根據環保署統計，桃園市垃圾焚化廠去年的焚化處理量共有41萬6432公噸，僅次於高雄市仁武垃圾資源回收（焚化）廠的42萬1507公噸。
環保局一般廢棄物管理科長呂明錡表示，就6都來分析，高雄市擁有4座焚化廠最多，台北市、新北市和台中則各有3座焚化廠，台南有2座焚化廠，而桃園僅有1座，但是單廠的焚化處理量卻位居全國第2。
尤其桃園市焚化爐去年11月因為失火，機具損毀無法無法處理垃圾，在沒有縣市願意幫忙的情況下，垃圾只能暫時堆放在觀音等4處垃圾掩埋場，險些爆發垃圾危機，更顯示2座焚化廠的必須性。
環保局2015年開始規劃在觀音區環保科技園區內，4.38公頃的預定地興建「桃園市生質能源中心」，包含焚化廠、廚餘厭氧發酵發電及底渣掩埋廠3大功能，目前已通過環評，在環保署審查中，預計明年進行公辦民營BOT招標作業，最快2020年啟用。
(中時)
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