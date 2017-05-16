一例一休助益？無薪假人數創6年新低

一例一休上路，無薪假創下6年來新低！勞動部今（16）日公布最新無薪假人數，本期至本月15日止，有4家事業單位實施無薪假共102人，人數、家數都創下6年半來新低記錄。勞動部表示，一例一休上路後人力需求的確有增加，但無薪假人數創新低，與一例一休無直接影響。

勞動部今天公布本期（今年5月15日止）因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時的事業單位計4家，實施人數102人，這波無薪假的多數事業單位實施人數在50人以下，規模不大，以其他產業人數稍多，實施期間未超過3個月。根據勞動部統計資料，人數跟家數是2011年10月有記錄以來的新低。

勞動部指出，上期（106年4月30日）家數計6家，通報人數184人，實際實施人數184人。不過上期事業單位中，目前已有2家停止實施「無薪休假」，無新增家數，累計減少2家，通報人數減少82人，實際實施人數減少82人。

外界猜測，這是否與一例一休上路，企業人力增加有關，勞動部回應，一例一休上路後，事業單位的確有增加人力需求，但評估無薪假創新低，跟一例一休並無直接影響。勞動部有「充電再出發訓練計畫」，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加發相關訓練，並另提供勞工訓練津貼每小時133元，每月最高100小時，以維持生計。

(中時)