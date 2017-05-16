馬來西亞發明展 修平科大奪佳績
修平科技大學參加「2017ITEX馬來西亞國際發明展」表現亮麗，共奪下4金、2銀及1個特別獎，獲獎率百分百！其中，「電壓位準轉換器」榮獲金牌及香港發明協會特別獎，研發成果備受肯定。
修平科大指出，「電壓位準轉換器」是由教師余建政、湯雲欽、何孟芬及學生詹智勇共同研發，作品所提出的電壓位準轉換器，不但能精確的將第一信號轉換為第二信號，且兼具電路結構簡單及有利於裝置小型化等多重功效，同時亦能有效減少漏電流，進而降低功率消耗。
除「電壓位準轉換器」奪下金牌及特別獎，修平科大表示，今年共有6組作品參賽，「二氧化鈦光電極電解供電使用方法及製程」、「7T雙埠靜態隨機存取記憶體」及「單埠靜態隨機存取記憶體」皆奪下金牌；另外，「電阻式記憶體之層狀結構」及「光源條件分析方法及裝置」2件作品分別奪下銀牌，成績傲人。
(中時)
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