勞退提繳看薪情有落差 台中市民可支配所得6都第3

市議員張廖乃綸（左）說，台中市民薪情很差、藍瘦香菇！（陳世宗攝）

勞動部公布105年勞工退休金新制概況，有網友認為台中市民薪水平均30,771元偏低。台中市政府表示，這份統計僅採用勞退新制數字，事實上台中市仍有部分就業人口使用勞退舊制；台中市在104年家庭收支調查中，排名6都第3，且較103年進步，顯示收入水準持續成長。

勞工局長黃荷婷表示，台中市約有130萬工作人口，其中並非所有人均採勞退新制，加上許多自營作業者未提繳勞退，若單以新制計算平均薪資，恐無法窺見全貌；而「家庭收支調查」包含家庭成員的各類型所得，例如薪資、財產、利息所得、租金、政府補助等。

根據主計總處104年家庭收支調查報告，6都家戶平均每人可支配年所得由高至低分別為台北426,633元、高雄319,904元、台中311,948元、桃園311,248元、新北305,575元、台南269,302元，台中為6都第3，且與103年相較，在6都中進步1名，顯示收入水準持續成長。

經濟發展局長呂曜志指出，產業結構多元的城市，大企業與中小企業分布相對平均，若單純計算平均薪資數據，一般排名都不會太前面，以美國幾個城市為例，波士頓，紐約，洛杉磯的平均起薪在全美分別排行第8、9、12，雖非名列前茅，但卻都是美國的經濟重鎮，就業機會其實豐富。

呂曜志強調，台中市政府戮力招商，於105年榮獲直轄市政府招商績效評比第二名的肯定，並獲得經濟部頒發4000萬元獎金，未來將持續投入吸引投資招商，創造就業機會，促進經濟蓬勃發展。

(中時)