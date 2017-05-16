藍：嚴審人頭黨員 已剔除3113人

國民黨主席選舉進入倒數階段，人頭黨員爭議再度搬上檯面，甚至形成互告局面。國民黨副秘書長張雅屏強調，本屆新徵與回復黨籍之黨員，審查流程係依據「中國國民黨徵求新黨員辦法」之規定辦理。經過嚴格把關，今年1月1日至1月20日申請入黨者，審核後共剔除3113人。

張雅屏指出，關於申請入黨之重大新聞或檢舉事件，中央黨部均立即要求地方黨部專案審查，不合格者即予剔除。例如所謂「黑道入黨」事件，中央黨部獲得訊息後，旋即要求台北市黨部立即處置，並剔除不合格黨員

面對網內互打持續延燒，黨內六平聯盟、567大聯盟、OpenKMT聯盟等青年次團都表示憂心，呼籲各候選人要嚴格控管自己的團隊，不要攻訐抹黑其他候選人；六平聯盟核心成員、中央委員蔡明志更提醒6位候選人勿違背共同簽署團結承諾書的美意，尤其在蔡政府執政一塌糊塗之際，國民黨更需奮起團結。

(中時)