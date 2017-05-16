藍：嚴審人頭黨員 已剔除3113人
國民黨主席選舉進入倒數階段，人頭黨員爭議再度搬上檯面，甚至形成互告局面。國民黨副秘書長張雅屏強調，本屆新徵與回復黨籍之黨員，審查流程係依據「中國國民黨徵求新黨員辦法」之規定辦理。經過嚴格把關，今年1月1日至1月20日申請入黨者，審核後共剔除3113人。
張雅屏指出，關於申請入黨之重大新聞或檢舉事件，中央黨部均立即要求地方黨部專案審查，不合格者即予剔除。例如所謂「黑道入黨」事件，中央黨部獲得訊息後，旋即要求台北市黨部立即處置，並剔除不合格黨員
面對網內互打持續延燒，黨內六平聯盟、567大聯盟、OpenKMT聯盟等青年次團都表示憂心，呼籲各候選人要嚴格控管自己的團隊，不要攻訐抹黑其他候選人；六平聯盟核心成員、中央委員蔡明志更提醒6位候選人勿違背共同簽署團結承諾書的美意，尤其在蔡政府執政一塌糊塗之際，國民黨更需奮起團結。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。